ЦСКА одержал победу над «Локомотивом» в матче КХЛ

Московский ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Судьбу поединка команды разыграли в серии буллитов, где сильнее оказались игроки армейского клуба – 3:2 Б.
В составе красно-синих по шайбе забросили Николай Коваленко, Денис Алексеев и Андрей Локтионов, ставший автором победного буллита. У проигравших отличились Максим Шалунов и Павел Карнаухов.
После этой встречи ЦСКА продолжает лидировать на «Западе». 27 февраля команда Игоря Никитина сыграет на выезде с «Ак Барсом». Что касается «Локо», то подопечные Андрея Скабелки расположились на четвертой позиции. 27-го числа ярославцы примут «Салават Юлаев».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» – ЦСКА – 2:3 Б (0:1, 2:0, 0:1)