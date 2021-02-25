«Металлург» обыграл на выезде «Ак Барс» в серии буллитов

В регулярном чемпионате КХЛ «Ак Барс» на своем льду уступил магнитогорскому «Металлург» по итогам серии буллитов после ничьей в 2:2 в основное время и овертайме – 2:3 Б (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1).

По ходу первого периода гости вели 2:0. На 62-й секунде встречи счет открыл Филип Хольм, а на 12-й минуте Андрей Чибисов реализовал большинство.

Одну шайбу «Ак Барс» отквитал еще до первого перерыва (на 18-й минуте) стараниями Кирилла Петрова, а на 54-й минуте Кристиан Хенкель восстановил равновесие, и соперникам не хватило основного времени для определения победителя.

После безголевого овертайма «Металлург» оформил победу в серии буллитов. Решающий бросок исполнил Андрей Чибисов.

«Ак Барс» остался лучшей командой регулярного чемпионата. Казанский клуб набрал 90 очков в 59 играх. У лидера Западной конференции ЦСКА – 89.