«Спартак» на своем льду проиграл «Сибири» (видео)

Хоккеисты «Спартака» в овертайме уступили «Сибири» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:3.

В основное время встречи в составе красно-белых заброшенными шайбами отметились Артем Федоров (4-я минута) и Робин Ганзл (31), у новосибирского клуба отличились Егор Миловзоров (13) и Никита Шашков (18).

В овертайме победу «Сибири» принес точный бросок Александра Шарова (65).

После этой игры «Сибирь» набрал 56 очков и расположилась на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» с 63 очками занимает восьмое место на «Западе».