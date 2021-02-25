Хенрик Лундквист: Сходить на каток на этой неделе было очень полезно

Шведский голкипер Хенрик Лундквист сообщил, что примет решение о своем будущем после консультации с врачами.

«Сходить на каток на этой неделе было очень полезно. Очевидно, что мое здоровье - мой главный приоритет. Пройдут месяцы, прежде чем после дополнительных тестов и консультаций с врачами я смогу принять какое-либо решение относительно своего будущего. Единственное, что я знаю со стопроцентной уверенностью, это то, что я все еще люблю эту игру», - написал Лундквист в своем твиттере.

Ранее Лундквист сообщил о том, что он успешно перенес операцию на сердце по замене аортального корня и восходящей аорты.

Напомним, что Лундквист, выбранный 205-м номером на драфте 2000 года, выступал за «Рейнджерс» с 2005 года. Всего на его счету 887 матчей и 459 побед в регулярных чемпионатах НХЛ. В конце сентября нью-йоркский клуб выкупили контракт 38-летнего вратаря, рассчитанный до конца сезона-2020/21, а в октябре он подписал соглашение на один год с «Вашингтоном».