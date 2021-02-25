Томи Ламса: С «Авангардом» все четыре звена действовали прекрасно

Главный тренер «Салават Юлаева» Томи Ламса прокомментировал победу команды в матче с «Авангардом» (2:1).

- Сегодня, считаю, был настоящий матч плей-офф, по эмоциям, по той борьбе, которая была на льду. Мне понравилось то, как команда на игру вышла, как вошли в этот матч, как команда действовала все 60 минут. Все четыре звена сегодня прекрасно действовали, - передает слова специалиста пресс-служба «Салавата Юлаева».

После этой игры «Салават Юлаев» набрал 81 очко и поднялся на третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 82 очками занимает второе место на «Востоке».