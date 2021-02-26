Игорь Никитин: Удаления выбивали из ритма, постоянно приходилось подстраиваться

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги встречи с ярославским «Локомотивом» (3:2 Б).

– Преимущество переходило от одной команды к другой. Удаления выбивали из ритма. Постоянно приходилось подстраиваться под этот ритм. А так парни молодцы – смогли в третьем периоде сравнять счет, и в итоге добиться победы, – цитирует Никитина пресс-служба ЦСКА.

После этой встречи ЦСКА набрал 89 очков и располагается на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив», имея в активе 81 очко, занимает на «Западе» четвертое место.