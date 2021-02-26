Дмитрий Квартальнов – о поражении «Металлургу»: Где-то не дотерпели и по буллитам проиграли

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги встречи с «Металлургом» (2:3 Б).

- Начало… Первый бросок достигает цели – это не первый раз, конечно, но тут начало провалили в общем-то. 0:2, но хорошо, что потом забили. Но где-то не дотерпели и по буллитам проиграли, - приводит слова Квартальнова пресс-служба «Ак Барса».

После этой игры «Ак Барс» набрал 90 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с 80 очками расположился на четвертом месте.