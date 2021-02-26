Овечкин вышел на 100-е место по результативным передачам в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» - 5:2.
Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей, что позволило хоккеисту выйти на 100-е место по данному показателю в НХЛ.
В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Никлас Бекстрем, Ти Джей Оши, Том Уилсон, Карл Хагелин и Ларс Эллер.
У «Питтсбурга» — Брэндон Танев и Джек Гюнцель.