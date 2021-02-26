Российские голкиперы обновили национальный рекорд в нынешнем сезоне НХЛ

Вратарь Артем Загадулин дебютировал за «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (1:6). Встреча проходила на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве.

Матч в стартовом составе «Калгари» начинал Давил Риттек, но в середине второго периода чешского голкипера заменил Загадулин. Он стал десятым вратарем из России, который выходил на лед в нынешнем сезоне, тем самым голкиперы обновили национальный рекорд в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги, сообщает RT.

Российский вратарь провел на льду 28 минут и 13 секунд, совершив девять сейвов. Дважды ворота голкипера поразил своими бросками Колин Уайт.

Российские нападающие «Сенаторз» Артем Анисимов и Евгений Дадонов отдали по одной результативной передаче.

НХЛ.