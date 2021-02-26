«Монреаль» проиграл «Виннипегу», Романов сделал результативную передачу

«Виннипег Джетс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) - 6:3.
Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов отметился результативной передачей.
В составе «Виннипега» шайбы забросили Кайл Коннор (2), Блейк Уилер, Нейт Томпсон, Пьер-Люк Дюбуа и Марк Шайфли.
В «Монреале» - Йоэль Армиа (2) и Томаш Татар.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Виннипег – Монреаль – 6:3 (0:2, 3:1, 3:0)
Голы: 0:1 – 13 Армия (Байрон, Романов) 0:2 – 17 Армия (Петри, Друэн) 1:2 – 25 Коннор (Шайфли, Уилер) 1:3 – 27 Татар (Петри, Котканиеми) 2:3 – 31 Коннор (Элерс, Штястны) 3:3 – 34 Уилер (Дюбуа, Пионк) 4:3 – 46 Томпсон (Лаури, Эпплетон) 5:3 – 52 Дюбуа (Копп, Перро) 6:3 – 58 Шайфли (Копп, Уилер)
Вратари: Хеллибак 18/21 – Прайс 24/29.