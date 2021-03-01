Овечкин – о матче с «Нью-Джерси»: Старались, чтоб Самсонов забрал победу. Для него это важно

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин дал комментарий пресс-службе НХЛ после матча с «Нью-Джерси» (3:2), в котором он забросил решающую шайбу.

«Думаю, в паре последних матчей мое звено создавало недостаточно голевых моментов. Но теперь с самого начала игры каждый из нас чувствовал себя хорошо, мы здорово контролировали шайбу, создавали весьма хорошие моменты в нападении. Но главное, что мы хорошо играли в средней зоне. Мы не делали много потерь и обрезов, проходили нейтральную зону на скорости и много поддерживали друг друга.

Я думаю, для Самсонова это был очень важный матч. В первую очередь, с психологической точки зрения. Мы в свою очередь старались помочь своему вратарю. Блокировали броски, принимали умные решения в своей зоне. Парень провел не так много матчей в этом сезоне, и он должен был встать на правильный путь. Мы очень старались, чтобы Самсонов забрал эту победу.

Видно, что мы с Лавиолеттом добиваемся определенных успехов, но процесс еще идет. Для нас очень важно взять хороший старт и правильно играть все 60 минут. Как вы могли видеть, мы хорошо играли недавно против «Питтсбурга» (5:2). И сейчас с «Нью-Джерси» тоже было много позитива. Когда мы останавливаемся и даем соперникам вздохнуть, то матчи сразу же идут тяжело. Но победа есть победа, и особенно без разницы, как ты взял два очка. Нам нужно двигаться вперед», – приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.