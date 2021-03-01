Роб Клинкхаммер: Если покажем максимум, то можем добиться успеха

Канадский легионер «зубров» Роб Клинкхаммер поделился ожиданиями от предстоящих матчей 1/8 финала Кубка Гагарина.

— СКА— это топ-клуб, который из года в год борется за Кубок Гагарина. Все понимают, какой у них бюджет, мы не сравнимся в этом плане. Но на площадке мы будем отдавать все силы, играть дисциплинированно в каждой смене. Это большой вызов. Мы сейчас, как андердоги. Если покажем максимум, действуя по своей системе, то можем добиться успеха, — приводит слова 34-летнего хоккеиста официальный сайт минской команды.

Напомним, что в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ канадец набрал 26 очков (15+11) в 31-ом матче.