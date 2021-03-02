Василевский признан первой звезды прошедшей недели в НХЛ

ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетболФормула 1>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Флорида Пантер 0 Каролина Харри 0 П1 2.45 Х 4.20 П2 2.46
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Орландо Мэджик 0 Даллас Маверик 0 П1 3.10 П2 1.39
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Филадельфия Си 0 Индиана Пэйсер 0 П1 1.57 П2 2.45
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Оттава Сенатор 0 Калгари Флэймз 0 П1 3.20 Х 4.30 П2 1.97
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Виннипег Джетс 0 Ванкувер Кэнак 0 П1 2.13 Х 4.40 П2 2.80
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Чикаго Буллз 0 Денвер Наггетс 0 П1 2.60 П2 1.53
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Нью-Орлеан Пел 0 Юта Джаз 0 П1 3.20 П2 1.38
НБА - регулярный чемпионат 04:30 Сан-Антонио Сп 0 Бруклин Нетс 0 П1 2.45 П2 1.57
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Хьюстон Рокетс 0 Кливленд Кавал 0 П1 1.74 П2 2.15
НХЛ - регулярный чемпионат 06:00 Вегас Голден Н 0 Миннесота Уайл 0 П1 2.12 Х 4.10 П2 3.00
НХЛ - регулярный чемпионат 06:00 Эдмонтон Ойлер 0 Торонто Мэйпл 0 П1 2.40 Х 4.30 П2 2.46
НХЛ - регулярный чемпионат 06:00 Анахайм Дакс 0 Сент-Луис Блюз 0 П1 2.85 Х 4.10 П2 2.16
НХЛ - регулярный чемпионат 06:30 Сан-Хосе Шаркс 0 Колорадо Эвела 0 П1 4.00 Х 4.50 П2 1.73
НБА - регулярный чемпионат 06:30 Портленд Трэйл 0 Шарлотт Хорнет 0 П1 1.33 П2 3.50
Турция - Суперлига 16:00 Газишехир 0 Генчлербирлиги 0 П1 1.76 Х 3.90 П2 4.40
КХЛ - плей-офф 17:00 Металлург Мг 0 Барыс 0 П1 1.78 Х 4.00 П2 4.20
Турция - Суперлига 19:00 Йени Малатьясп 0 Бешикташ 0
Италия - Серия B 19:00 Фрозиноне 0 Монца 0 П1 3.20 Х 3.10 П2 2.43
КХЛ - плей-офф 19:30 СКА 0 Динамо Мн 0 П1 1.73 Х 3.10 П2 5.00
КХЛ - плей-офф 19:30 Авангард 0 Автомобилист 0 П1 1.79 Х 3.90 П2 4.20
КХЛ - плей-офф 19:30 Динамо М 0 Северсталь 0 П1 1.51 Х 4.50 П2 5.90
Италия - Серия А 20:30 Лацио 0 Торино 0 П1 1.47 Х 4.40 П2 7.80
Еврокубок 20:30 Морнар 0 Гран Канария 0 П1 1.70 П2 2.15
Италия - Серия B 21:00 Брешия 0 Козенца 0 П1 2.40 Х 3.00 П2 3.40
Италия - Серия B 21:00 Кьево 0 Порденоне 0 П1 2.10 Х 3.10 П2 4.10
Еврокубок 21:00 Монако 0 Нантер 0 П1 1.20 П2 4.50
Англия - Первая лига 21:00 Уиган Атлетик 0 Чарльтон Атлет 0 П1 3.40 Х 3.50 П2 2.12
Англия - Первая лига 21:00 Гиллингем 0 Милтон-Кинс До 0
Италия - Серия B 21:00 Асколи 0 Пиза 0 П1 2.40 Х 3.10 П2 3.20
Италия - Серия B 21:00 Салернитана 0 СПАЛ 0 П1 2.55 Х 3.10 П2 3.00
02 марта 00:20
автор: Виктор Шарафудинов

Василевский признан первой звезды прошедшей недели в НХЛ

Вратарь «Тампы» одержал три победы в трех матчах и отразил 79 бросков из 81.

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги объявил трех звезд по итогам минувшей недели регулярного чемпионата.

Лучшим был назван российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. Он отразил 79 бросков из 81 и одержал три победы в трех матчах, два из которых отыграл «на ноль». Тем самым Андрей помог действующему обладателю Кубка Стэнли выйти на первое место Центрального дивизиона.

Второй звездой был признан форвард «Чикаго Блэкхокс» Патрик Кейн. 32-летний американец стал самым результативным игроком лиги на минувшей неделе, набрав 8 (3+5) очков в четырех матчах и забив свой 400-й гол в НХЛ.

Третье место в звездном рейтинге досталось норвежскому форварду «Миннесоты» Матсу Цуккарелло. Хоккеист «Уайлд» набрал 8 (2+6) очков в четырех матчах, а его команда продлила победную серию до шести матчей и поднялась на второе место Западного дивизиона.

источник: NHL (НХЛ)
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Легендарный советский хоккеист Юрий Лебедев отметил 70-летие"Чикаго" разгромил "Детройт", Задоров и Свечников обменялись шайбамиКамила Валиева выиграла финал Кубка РоссииКлебо назвал странными действия Ретивых в командном спринте на ЧМРоднина объяснила, почему Косторная неудачно выступаетМишин о Плющенко, который денежно поощряет детей за прыжки
Праздник или западня: чего ждать от уникальной серии «Локо» и «Йокерита»
Западная пара первого раунда Кубка Гагарина «Локомотив» (4) – «Йокерит» (5) и так выглядела непредсказуемой, но расклад стал еще запутаннее после решения провести все матчи в Ярославле.
Самвел Авакян: Аршавин мог бы стать нашим Гари Линекером, но скоро на ТВ его не будет
Главный редактор одного из ведущих российских медиа Sport24 Самвел Авакян в эксклюзивном интервью "Плеймейкеру" рассказал, как меняется отношение спортсменов к прессе, как надо освещать конфликт Назаров - Панарин и к советам какого действующего тренера клуба РПЛ он прислушивается.
«Если Брагин позовет, Ковальчук поедет на ЧМ-2021 в Ригу»
Заместитель генерального менеджера "Авангарда" Игорь Еронко в эксклюзивном интервью "Плеймейкеру" рассказал о том, как изменил команду Илья Ковальчук, и кого омичи больше всех опасаются в стартующем Кубке Гагарина.
Туктамышева едет на ЧМ-2021, Плющенко остается кусать локти
В воскресенье на столичной арене «Мегаспорт» фигуристы в рамках финального этапа Кубка страны исполнили произвольную программу, по итогам которой сформировался состав участников ЧМ-2021 в Стокгольме.
Екатерина Боброва: С Исинбаевой после «Ледникового периода» пока не общались
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва в эксклюзивном интервью "Плеймейкеру" рассказала о дебюте в "Ледниковом периоде", дала прогноз на Игры-2022 в Пекине и анонсировала феерическое шоу, которое превзойдет все предыдущие.
Не тот Промес. Квинси смазал дебют в «Спартаке»-2021
Красно-белые проиграли дома «Рубину» (0:2) в первом после возвращения в Москву матче Квинси Промеса.
«Лезвие треснуло», «Как «Крик» Мунка». Алиев, Игнатов и Кондратюк — о неудаче на Кубке России
Сенсационным победителем финала Кубка России в мужском одиночном катании стал Евгений Семененко, а считавшиеся фаворитами Дмитрий Алиев, Макар Игнатов и Марк Кондратюк остались без путевок на мартовский чемпионат мира.
«Лисакович забил классный гол, но где был левый защитник ЦСКА?» Гуренко — о дерби
Известный в прошлом футболист «Локомотива» Сергей Гуренко поделился с "Плеймейкером" мнением о победе красно-зеленых над армейцами в матче 20-го тура РПЛ (2:0).
ЦСКА и «Ак Барс» потолка зарплат не заметили — и это не лучшая реклама КХЛ
27 февраля завершился регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги и определились все пары первого раунда Кубка Гагарина, который стартует уже 2 марта.
Овечкин постарел на глазах. Такого с ним не было два года
«Вашингтон» победил в гостях «Нью-Джерси» (5:2), однако Александр Овечкин снова не забил и очков не набрал.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Наши рвут всех в CS:GO. Киберспорт покорился россиянам.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика