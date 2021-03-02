Василевский признан первой звезды прошедшей недели в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги объявил трех звезд по итогам минувшей недели регулярного чемпионата.

Лучшим был назван российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. Он отразил 79 бросков из 81 и одержал три победы в трех матчах, два из которых отыграл «на ноль». Тем самым Андрей помог действующему обладателю Кубка Стэнли выйти на первое место Центрального дивизиона.

Второй звездой был признан форвард «Чикаго Блэкхокс» Патрик Кейн. 32-летний американец стал самым результативным игроком лиги на минувшей неделе, набрав 8 (3+5) очков в четырех матчах и забив свой 400-й гол в НХЛ.

Третье место в звездном рейтинге досталось норвежскому форварду «Миннесоты» Матсу Цуккарелло. Хоккеист «Уайлд» набрал 8 (2+6) очков в четырех матчах, а его команда продлила победную серию до шести матчей и поднялась на второе место Западного дивизиона.