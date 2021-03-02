«Оттава» разгромила «Калгари», Анисимов и Дадонов забросили по шайбе

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Оттава» – «Калгари» завершился в пользу хозяев – 5:1.

В их составе дубль оформил Дрейк Батерсон. Также отличились Колин Уайт, Евгений Дадонов и Артем Анисимов. Последний забросил первую шайбу в текущем сезоне. У «Флэймз» точным броском отметился Милан Лучич.

Российский защитник «Сенаторз» Никита Зайцев отдал голевую передачу. Его соотечественник – защитник «Калгари» Никита Нестеров завершил игру с показателем полезности «-2».

Таким образом, «Оттава» одержала четвертую победу в последних пяти матчах, а «Калгари» потерпел третье поражение в пяти встречах.

Добавим, что 3 марта «сенаторы» отправятся в гости к «Монреалю», а «Флэймз» через два дня снова встретятся с «Оттавой», но уже на своей площадке.