«Флорида» уступила «Каролине», Бобровский просидел весь матч в запасе

Хоккеисты «Каролины» нанесли поражение игрокам «Флориды» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Исход поединка команды разыграли в овертайме, где сильнее оказались гости.

Автором решающего гола стал Мартин Нечас. Также отличились Бретт Песке и Винсент Трочек. У проигравших по шайбе забросили Фрэнк Ватрано и Ээту Луостаринен.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский провел всю игру на скамейке запасных. Его соотечественник – нападающий «Каролины» Андрей Свечников покинул площадку без набранных очков.

Таким образом, «Флорида» уступила в третьем матче из последних пяти, а «ураганы» одержали вторую победу подряд.

3 марта «Каролина» сыграет в гостях с «Нэшвиллом», а «Флорида» встретится с «хищниками» через два дня.