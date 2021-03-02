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02 марта 08:45
автор: Артур Гичунцев

«Торонто» обыграл «Эдмонтон», Михеев отдал голевой пас

Встреча прошла на домашней арене «нефтяников».

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» – «Торонто» завершился в пользу гостей – 3:0.

В их составе по шайбе забросили Зак Хайман, Вильям Нюландер и Морган Райлли. Голкипер «Мэйпл Лифс» Майкл Хатчинсон оформил первый шат-аут в сезоне, отразив 31 бросок.

Российский форвард «Торонто» Илья Михеев отдал голевой пас. Его партнер по команде – нападающий Александр Барабанов завершил игру с показателем полезности «1».

Таким образом, «Мэйпл Лифс» выиграли шестой матч за последние семь встреч, а «нефтяники» прервали серию из двух побед кряду.

Добавим, что 4 марта команды проведут еще один поединок. Он пройдет на льду «Эдмонтона» и начнется в 04.00 мск.

источник: «Советский спорт»
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