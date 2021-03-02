«Миннесота» прервала победную серию из шести матчей, уступив в гостях «Вегасу»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Вегас» – «Миннесота» завершился в пользу хозяев, добывших победу в овертайме – 5:4 ОТ.

Автором решающего гола стал Макс Пасиоретти, который также отличился в основное время. Еще по шайбе забросили Коди Гласс, Николас Хаг и Алекс Так. У проигравших это сделали Маркус Фолиньо (дубль), Джордан Гринвей и Ник Бонино.

Отметим, что российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов завершил игру с показателем полезности «-1».

Таким образом, «Миннесота» прервала серию из шести побед кряду, а «Голден Найтс» выиграли третью встречу подряд.

Добавим, что 4 марта команды сыграют на домашнем льду «Вегаса». Встреча стартует в 6.00 мск.