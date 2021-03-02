Крикунов — о победе в первом матче серии над «Северсталью»: Могли забить больше

Главный тренер столичного клуба Владимир Крикунов ответил на вопросы журналистов после победного матча.

— Один гол забили и все. Моменты были, чтобы забить больше. В третьем периоде сохранили счет, молодцы, что выстояли.

— Что важнее в плей-офф: терпеть и не удаляться или заступаться, как Ефремов?

— Заступаться надо, но не надо хватать четыре минуты. Или уж тогда с противником надо удаляться.

— Что случилось в третьем периоде? Решили по счету сыграть?

— Напряжение, первый матч и ответственность. Поэтому перестраховывались, — передает слова наставника бело-голубых пресс-служба «Динамо».

Напомним, что следующий матч серии состоится 4 марта в Москве.