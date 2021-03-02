Валерий Брагин: В первом периоде перехлестнули эмоции

Главный тренер питерской команды Валерий Брагин поделился с журналистами мнением о своей дебютной игре в плей-офф КХЛ.

— Тяжеловато вошли в игру, первый период остался за соперником, потом немного перестроились. Хороший второй период, в третьем довели матч до победы.

— С чем была связана робость и некоторая вальяжность на старте?

— Немножко эмоции перехлестнули разом, потом мы объяснили, как правильно играть, и все пошло как надо.

— Несколько раз имели «3 на 5», но не реализовали — тоже эмоции?

— Готовились к одному, соперник немного перестроился, надо было чуть-чуть поменять розыгрыш.

— Для вас это тоже был исторический матч. Как сами себя готовили к плей-офф КХЛ?

— У меня было много матчей плей-офф с молодежной сборной, там стадия состоит из одного матча на вылет, а здесь целая серия. Все в обычном режиме, как-то спокойно.