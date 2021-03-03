«Рейнджерс» обыграл «Баффало», Бучневич набрал два очка

«Рейнджерс» на своем льду обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2. Россиянин Павел Бучневич, набрав 1+1, стал первой звездой встречи.
За победителей забивали Бучневич, Алексис Лафренье (голевая передача на счету Бучневича) и Крис Крайдер.
За «Баффало» шайбы в ворота соперника забросили Сэм Райнхарт и Тобиас Ридер.
Таким образом после этого матча российский нападающий набрал 15 очков (6 голов + 9 передач) в регулярном сезоне НХЛ.
Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 22 броска по своим воротам.