«Питтсбург» обыграл «Филадельфию», Малкин отдал голевую передачу

«Питтсбург» в домашнем матче регулярного сезона НХЛ обыграл «Филадельфию» со счетом 5:2. Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин заработал один бал, отдав голевую передачу.
За проигравшую команду дублем отметился Джоэл Фэраби.
За «Питтсбург» забивали Каспери Капанен дважды, Брайан Раст, Коди Сеси и Майк Матесон.
Капитан команды Сидни Кросби пропустил встречу, так как НХЛ внесла его в медицинский протокол по коронавирусу.
Эта победа позволила «Питтсбургу» набрать 25 очков и догнать в турнирной таблице «Филадельфию», которая находится на четвертом месте Восточного дивизиона.