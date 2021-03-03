Главный тренер «Далласа» назвал Василевского лучшим вратарем в НХЛ

Главный тренер клуба НХЛ «Даллас» Рик Боунесс назвал россиянина Андрея Василевского лучшим вратарем в лиге.

«Если бы сегодня в воротах стоял любой другой вратарь, а не Василевский, мы бы забили несколько голов. Он был великолепен. Вот почему Василевский - лучший вратарь в лиге», - приводит слова Боунесса пресс-служба НХЛ.

Напомним, что сегодня «Тампа-Бэй» в гостях обыграл «Даллас» со счетом 2:0. Российский вратарь отразил 28 бросков по своим воротам, став лучшим игроком матча. Василевский провел третью игру «на ноль» подряд и установил рекорд клуба.