Владимир Мышкин: ЦСКА в серии со «Спартаком» просто не будет

Олимпийский чемпион по хоккею Владимир Мышкин рассказал о своих ожиданиях от серии плей-офф КХЛ между московскими «Спартаком» и ЦСКА.

«Это московское дерби, в котором эмоциональный настрой игроков может сыграть значительную роль. А в том, что эмоции будут бить через край - сомнений нет. Да и результаты встреч «Спартака» и ЦСКА в регулярном первенстве указывают на то, что просто армейцам не будет. В четырех матчах регулярки красно-синие одержали 3 победы при одном поражение, но победитель двух из этих встреч определился лишь в овертайме, а в двух остальных матчах разница в счете была минимальна», - приводит слова Мышкина «МК-Спорт».

Напомним, что ЦСКА стал чемпионом регулярного чемпионата КХЛ, а «Спартак» занял восьмое место в Западной конференции и шестнадцатое в сводной таблице чемпионата.