Источник: Скандал по поводу избиения девушки будет стоить Панарину карьеры в НХЛ

Скандальные обвинения в избиении 18-летней девушки, которое якобы имело место десять лет назад в Латвии, может стоит российскому нападающему Артемию Панаринку карьеры в НХЛ.

Вот, что по этому поводу сообщает телеграм-канал «Незыгарь»:

«После того как протокол по делу Панарина окажется в распоряжении НХЛ, им придется как то реагировать. История крайне неприятная и скандальная для НХЛ. Фактически это будет означать закат карьеры Артемия Панарина. Из НХЛ он вылетит».

Напомним, что Панарин и «Рейнджерс» официально опровергают все обвинения, однако Артемий не выходил на лед с 20 февраля, когда принял участие в матче против «Вашингтона».

Всего на счету российского нападающего в нынешнем сезоне 14 матчей и 18 очков (5+13).