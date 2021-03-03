«Трактор» готов пригласить Панарина, если Артемий покинет «Рейнджерс»

Генеральный директора «Трактора» Иван Савин заявил, что челябинский клуб готов пригласить Артемия Панарина в том случае, если «Нью-Йорк Рейнджерс» примут решение расторгнуть контракт с 29-летним форвардом.

«Если вдруг – мы немедленно войдем с ним в контакт и будем изо всех сил пытаться вернуть его на родину, – заявил Савин в интервью для официального сайта «Трактора». – Хотя я, конечно же, искренне желаю ему долгой и успешной карьеры в Национальной хоккейной лиге. Он заслуживает места в сильном клубе. Зависит от успехов коммерческой деятельности клуба. Повторюсь: больше, чем сейчас, бюджетных денег не будет. Если мы хотим Панарина, то должны заработать ровно столько, чтобы нам хватило денег на заключение контракта с ним».

Напомним, что бывший главный тренер «Витязя» Андрей Назаров в недавнем интервью для «Комсомольской правды» сообщил о том, что Панарин, будучи игроком подмосковного клуба, в декабре 2011 года избил 18-летнюю гражданку Латвии, но уголовное дело было «замято».

Российский хоккеист и «Рейнджерс» отрицают все обвинения, однако с 20 февраля Артемий не играет за команду из Нью-Йорка в регулярном чемпионате КХЛ.