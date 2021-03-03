Томи Ламса: Второй гол «Трактора» нельзя было засчитывать

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса прокомментировал поражение 1:3 в первом матче серии против «Трактора».

«Встреча была равной, соперник забил простые голы, – цитирует пресс-конференцию Ламсы Gorobzor.ru – Мы свои шансы на 5-6 голов не реализовали. Ключевым моментом стала игра Федотова, он перевернул игру. Мы должны были забивать в большинстве. Это был лишь стартовый матч в серии.

Почему не смогло забить первое звено? Нам нужно быть терпеливее. У нас были шансы – в штангу попали. Федотов здорово сыграл дважды, блином отбивал.

Как оцениваю игру Метсолы? Мы его не обвиняем в пропущенных голах. Во второй шайбе была толкучку у ворот, большой трафик.

Как по мне, второй гол «Трактора» нельзя было засчитывать. Я взял еще один просмотр, сначала смотрели игру рукой. Очевидно, что мы взяли челлендж на помеху вратаря. Мы должны уважать решение судей, возможно, что у них есть много камер, с которых все видно».