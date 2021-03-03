Сегодня ночью Кузнецов сыграет за «Вашингтон» против «Бостона»

Евгений Кузнецов восстановился после травмы верхней части тела и будет готов принять участие в выездном матче «Вашингтон» против «Бостона».
Об этом сообщила в твитте журналистка The Washington Post Саманта Пелл, сославшись на информацию, полученную от главного тренера «Кэпиталз» Питера Лавиолетта.
Во время вчерашней тренировки Кузнецов работал в одном звене с Александром Овечкиным и Конором Шири.
Евгений в нынешнем сезоне набрал шесть очков (2+4) в 11 встречах.
Матч «Бостон» – «Вашингтон» начнется в 3:00 по московскому времени.