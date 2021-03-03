ЦСКА в овертайме обыграл «Спартак» в первом матче 1/4 финала Западной конференции (видео)

Единственную шайбу в овертайме забросил Максим Шалунов
Таким образом, красно-синие повели в серии - 1:0.
Напомним, вторая игра состоится 5 марта.
КХЛ
1/4 финала Западной конференции
Единственную шайбу в овертайме забросил Максим Шалунов
Таким образом, красно-синие повели в серии - 1:0.
Напомним, вторая игра состоится 5 марта.
КХЛ
1/4 финала Западной конференции
ЦСКА – «Спартак» (Москва) – 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Шалунов (Окулов), 68.51
Вратари: Юханссон – Гудачек.
Счет в серии: 1-0.
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