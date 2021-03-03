ЦСКА в овертайме обыграл «Спартак» в первом матче 1/4 финала Западной конференции (видео)

Филипп Бланшар: В присутствии Попова постеснялся ответить Бубке, что был пловцом

В 2021 и 2022 годах нас ждут сразу две Олимпиады - летняя в Токио и зимняя в Пекине. А тем временем почти готов к запуску проект Игр будущего - Futurous Games, инициатор которых Филипп Бланшар дал эксклюзивное интервью "Плеймейкеру".