Знарок – о поражении от ЦСКА: В овертайме совершили глупую ошибку, не разобрались в ситуации

«Сейчас очень сложно говорить, чего нам не хватило. Может быть, поточнее надо было быть. В овертайме совершили глупую ошибку на вбрасывании, не разобрались в ситуации и пропустили гол.

Я бы не сказал, что мы сильно устали. В целом команда физически готова. Конечно, я доволен характером и бойцовскими качествами. Видите как: в основное время 0:0 что у чемпиона, что у нас», - поделился впечатлениями наставник красно-белых в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, первый матч 1/4 финала Западной конференции между «Спартаком» и ЦСКА завершился победой армейцев в овертайме - 1:0. Единственную шайбу забросил Максим Шалунов. ЦСКА повел в серии - 1:0.

Вторая встреча состоится 5 марта.