Гол Михеева помог «Торонто» разгромить «Эдмонтон»

«Торонто» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Эдмонтон» со счетом 6:1. Одну из шайб в составе победителей забил российский нападающий Илья Михеев.

Помимо Михеева в составе «Торонто» забивали Джимми Веси дважды, Джон Таварес, Уильям Нюландер и Зак Хаймен.

Единственную шайбу «Эдмонтона» забросил Райан Ньюджент-Хопкинс.

Для Миххева заброшенная шайба стала третьей в сезоне в 24 матчах. Другой российский нападающий «Торонто» Александр Барабанов в заявку на игру не попал.

«Торонто» набрал 38 очков и укрепился на первом месте в Северном дивизионе. «Эдмонтон» с 28 очками занимает третью позицию.