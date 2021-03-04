«Вашингтон» победил «Бостон» в серии буллитов

«Вашингтон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Бостон» со счетом 2:1, исход встречи решила серия буллитов.

На гол Давида Пастрняка «Кэпиталз» ответил шайбой Ларса Эллера.

Победный буллит в серии забил Якуб Врана.

Первой звездой матча стал российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, не смотря на то, что не набрал во встрече очков. Капитан «Кэпиталз» за игру был очень активен: нанес 16 бросков в сторону ворот соперника, пять из которых дошли до вратаря, создал десяток голевых моментов и провел 6 силовых приема.

«Вашингтон», набрав 30 очков, единолично возглавил Восточный дивизион, «Бостон» остался на третьем месте с 27 набранными баллами.