«Айлендерс» победил «Баффало»

«Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Баффало» со счетом 5:2.
В составе победителей шайбы в ворота соперника забросили Андерс Ли, Брок Нельсон дважды (одну в пустые ворота), Кэйси Сизикас и Кал Клаттербак.
За «Баффало» голы забивали Джефф Скиннер и Колин Миллер.
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 27 бросков по своим воротам.
Победа помогла «островитянам» набрать 32 очка и выйти лидера Восточного дивизиона, «Баффало» замыкает турнирную таблицу с 15 набранными баллами.