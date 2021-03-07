«Айлендерс» победил «Баффало»

Как при Карпине и круче, чем при Каррере. Как «Спартак» размазал «Краснодар» (видео)

В 21-м туре РПЛ "Спартак" разгромил "Краснодар" (6:1), одержав свою самую крупную победу в чемпионатах России с декабря 2013 года.