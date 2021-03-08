«Тампа-Бэй» одержала волевую победу над «Чикаго», на счету Сергачева голевой пас

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхокс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» завершился победой гостей со счетом 6:3.

Отметим, что по ходу встречи хозяева вели со счетом 3:0 – голы забили Филипп Курашев (11-я минута), Маттиас Янмарк (16) и Пиус Зутер (24). В составе «молний» шайбы забросили Ондржей Палат (24-я минута), Янни Гурд (25, 37), Виктор Хедман (28), Алекс Киллорн (55) и Патрик Марун (58).

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский совершил 22 сейва из 25 возможных. Защитник Михаил Сергачев отыграл 24 минуты 34 секунды и отличился ассистом. Форвард Александр Волков провел на льду 6 минут 51 секунду и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

Таким образом, «Тампа» одержала четвертую победу в последних пяти матчах и занимает первое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 36 очков. На счету «Чикаго» 31 очко и промежуточная четвертая строчка.

10 марта обе команды проведут гостевые встречи – «Тампа» сыграет против «Детройта», а «Чикаго» встретится с «Далласом».