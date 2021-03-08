«Каролина» оказалась сильнее «Флориды», Свечников отличился результативной передачей

Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» на своей домашней площадке обыграли «Флориду Пантерз» (4:2) в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

У хозяев шайбы забросили Винсент Трочек (16-я минута), Нино Нидеррайтер (25), Себастьян Ахо (41) и Уоррен Фегеле (44). Российский нападающий Андрей Свечников провел на льду 17 минут 22 секунды и стал автором одной голевой передачи.

В составе гостей результативными бросками отметились Маккензи Уигар (31) и Мэйсон Марчмент (50). Форвард Григорий Денисенко отыграл 8 минут 6 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

«Каролина» одержала пятую победу кряду и расположилась на втором месте в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 35 очков. У «Флориды» – 34 очка и третья строчка.

10 марта «Харрикейнз» примут у себя «Нэшвилл», а «Пантерз» в тот же день сыграют в гостях с «Коламбусом».