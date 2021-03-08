Шайбы Овечкина и Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» в гостевой встрече

«Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Филадельфию Флайерз» (3:1) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

У победителей голы забили Александр Овечкин (36-я минута), Дмитрий Орлов (40) и Ник Дженсен (45). Российский голкипер Илья Самсонов совершил 36 сейвов из 37 возможных. Его соотечественник Евгений Кузнецов провел на льду 13 минут 3 секунды – его коэффициент полезности составил «+1».

В составе хозяев шайбу забросил Джоэль Фараби (12). Защитник Иван Проворов отыграл 22 минуты 21 секунду и завершил матч с показателем полезности «-2».

«Вашингтон» одержал свою четвертую победу в последних пяти встречах чемпионата и с 32 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточного дивизиона. «Филадельфия» имеет в своем активе 27 очков и идет на пятой строчке.

Обе команды проведут следующие матчи на своих домашних площадках – 10 марта «Кэпиталз» сыграют против «Нью-Джерси», а в тот же день «Флайерз» встретится с «Баффало».