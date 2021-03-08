«Оттава» обыграла «Калгари» в серии буллитов, Зайцев и Нестеров набрали по одному очку

«Оттава» одержала победу над «Калгари» (4:3 Б) в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В составе «Сенаторз» шайбы забросили Коннор Браун (14-я минута), Райан Дзингел (16) и Колин Уайт (28). Победный буллит реализовал Дрейк Батерсон. Российский защитник Никита Зайцев провел на льду 25 минут 57 секунд и отметился результативной передачей. Евгений Дадонов, Артем Зуб и Артем Анисимов голевыми действиями не отличились.

Хозяева ответили голами Марка Джордано (24), Джонни Годро (44) и Ноа Ханифина (53). Защитник Никита Нестеров записал на свой счет один ассист.

«Калгари» занимает пятое место в турнирной таблице Северного дивизиона, набрав 25 очков. «Оттава» идет седьмой с 19 очками.

9 марта «Оттава» сыграет в гостях с «Эдмонтоном», а спустя три дня «Калгари» на своем поле примет «Монреаль».