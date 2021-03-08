Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по голам на выезде

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на второе место в истории Национальной хоккейной лиги по забитым голам на выезде.

По информации RT, в игре «Филадельфией Флайерз» (3:1) 35-летний россиянин отличился заброшенной шайбой, которая стала для него 363-й в рамках выездных встреч в НХЛ. Тем самым, он обошел экс-форварда «Детройта» Стива Айзермана и занимает вторую строчку по данному показателю.

Больше всего голов в гостевых матчах забил Уэйн Гретцки (402).

В общей сложности на счету Овечкина 1172 матча в НХЛ, в которых он набрал 1296 (714+582) очков.