«Питтсбург» – «Рейнджерс». Малкин признан второй звездой встречи

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин стал второй звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1).

Отметим, что 34-летний россиянин отыграл 16 минут 49 секунд и набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас».

Первой звездой стал его партнер по команде – форвард Каспери Капанен. На счету финна заброшенная шайба и два ассиста. Тройку лучших замкнул еще один нападающий «Пингвинз» – Сидни Кросби, забивший один гол.

«Питтсбург» набрал 29 очков и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Восточного дивизиона.