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«Автомобилист» проиграл в овертайме «Авангарду»
08 марта 18:14
автор: Степан Шереметьев

«Автомобилист» проиграл в овертайме «Авангарду»

Матч проходил в Екатеринбурге на стадионе «Уралец-Арена».

В четвертом матче первого раунда плэй-офф Кубка Гагарина екатеринбургский «Автомобилист» в овертайме проиграл омскому «Авангарду» 3:4 ТО (2:0, 1:1, 0:2). Счет в серии стал - 1:3.

Счет открыли хозяева площадки - Георгий Белоусов неожиданно выкатился из-за ворот и отдал на Никиту Трямкина, который переправил ее в пустой створ - 1:0.

Вторую шайбу в ворота «Авангарда» забросил Брукс Мэйсек - 2:0.

Отставание сократил во втором периоде Илья Ковальчук, подставивший клюшку под бросок Алексея Береглазова - 2:1.

Через четыре минуты преимущество в две шайбы восстановил Мэйсек (дубль) с передачи Павла Дацюка - 3:1.

В конце третьего периода «Авангард» реализовал два большинства - отличились Рид Буше и Иржи Секач - 3:3.

Победу в овертайме омскому клубу с передачи Толчинского принес Ковальчук, оформивший дубль - 3:4.

Следующий матч команды проведут между собой 10 марта в Балашихе.

КХЛ

Кубок Гагарина

Первый раунд

Автомобилист – Авангард – 3:4 ОТ (2:0, 1:1, 0:2)

Голы: 1:0 - 6, Трямкин (Куликов, Белоусов), 2:0 - 18, Мэйсек (Макеев, Дацюк), 2:1 - 30, Ковальчук (Шарипзянов, Береглазов), 3:1 - 34, Мэйсек (Дацюк), 3:2 - 56, Буше(Каски, Толчинский), 3:3 - 57, Секач (Толчинский, Найт), 3:4 - 89, Ковальчук (Стась, Толчинский).

Счет в серии - 1:3.

источник: «Советский спорт»
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