«Динамо» обыграло «Северсталь» и увеличило отрыв в серии

Московское «Динамо» со счетом 5:2 обыграло на выезде череповецкую «Северсталь» в четвертой игре серии 1/4 финала Западной конференции.
В составе проигравших голы забивали Егор Морозов и Владислав Кодола.
У гостей хет-триком отметился Сергеев Андрей и по голу забили Дмитрий Яшкин и Магнус Пяярви-Свенссон..
Пятый матч серии пройдет в Москве 10 марта.
КХЛ
1/4 финала Западной конференции
«Северсталь» (Череповец) – «Динамо» (Москва) – 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)
Голы: Сергеев (Чайковски, Шипачев), 11:03 – 0:1.Сергеев, 15:15 – 0:2 (в большинстве). Морозов (Алексеев), 20:29 – 1:2. Кодола (Лалонд),21:11 – 2:2. Сергеев (Шипачев, Кагарлицкий), 31:41 – 2:3. Яшкин (Шипачев, Сергеев), 58:43 – 2:4 (пв). Магнус Пяярви-Свенссон (Зайцев), 59:39 – 2:5.
Вратари: Шугаев – Бочаров.
Счет в серии: 1-3.