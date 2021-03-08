«Перед вторым овертаймом съел шоколадку». Илья Ковальчук - о победе над «Автомобилистом»

Форвард «Авангарда» Илья Ковальчук дал комментарий после победы над «Автомобилистом» (4:3 ОТ) в четвертом матче серии плей-офф Кубка Гагарина.

«Получился очень хороший матч. В конце третьего периода мы заработали два удаления, и здорово сыграло наше большинство. Мы вытащили игру на характере, и серия продолжается. У соперника очень хорошая команда.

Я себя хорошо чувствую. Перед вторым овертаймом съел шоколадку «Аленка». Сработало», — приводит слова Ковальчука «Матч-ТВ».

Нападающий забросил решающую шайбу во втором овертайме, принеся победу омскому клубу.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Авангарда».