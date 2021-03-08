Билл Питерс: Мы должны их «убивать» в меньшинстве, если хватаем удаления

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал поражение своей команды от «Авангарда» (3:4 ОТ) в четвертом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

«В первые 55 минут матча были всего два удаления. Следующие пять минут — еще два удаления. И потом два овертайма — опять без удалений. Выводы делайте сами.

Вижу ли я тут проблему? Если мы хватаем удаления, то должны их «убивать» в меньшинстве, это очевидно. Но вряд ли что-то получится сказать о нашей игре в большинстве. У нас была только одна двухминутная попытка за весь матч», - приводит слова Питерса «Матч-ТВ».

Отметим, что «Автомобилист» вел в счете 3:1 до 57-й минуты третьего периода, но упустил победу, пропустив две шайбы в меньшинстве.

Счет в серии стал 3:1 в пользу омского клуба.