«Оттава» в гостях уступила «Эдмонтону», Дадонов отличился заброшенной шайбой

Хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» одержали победу над «Оттавой Сенаторз» (3:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

У победившей команды шайбы забросили Кайлер Ямамото (8-я минута), Алекс Чиассон (27) и Леон Драйзайтль (35).

Соперник ответил результативными бросками Евгения Дадонова (1) и Тима Штюцле (38). Отметим, что россиянин забил свой восьмой гол в нынешнем сезоне. Его соотечественник Никита Зайцев отличился результативной передачей, которая стала для него десятой в текущем розыгрыше НХЛ.

«Эдмонтон» набрал 32 очка и занимает второе место в турнирной таблице Северного дивизиона. На счету «Оттавы» 19 очков и промежуточная седьмая строчка.

11 марта команды проведут между собой еще одну игру.