Ассист Тарасенко не помог «Сент-Луису» обыграть «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе Шаркс» на своей домашней площадке обыграл «Сент-Луис Блюз» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В составе хозяев по голу забили Марк-Эдуар Власик (28-я минута), Логан Кутюр (48), Эвандер Кейн (61), ставший автором победной шайбы своей команды в овертайме.

У «Блюз» отличились Нико Миккола (5) и Брэйден Шенн (40). Российский форвард Владимир Тарасенко впервые вышел на лед после травмы плеча, полученной в августе прошлого года, и отличился результативной передачей.

Несмотря на сегодняшнюю победу, «Сан-Хосе» остался на последнем, восьмом месте в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 21 очко. «Сент-Луис» потерпел второе поражение кряду и расположился на второй строчке с 32 очками.

Оба коллектива проведут следующие матчи 13 марта – «Шаркс» отправятся в гости к «Анахайму», а «Блюз» примут у себя «Вегас».