«Колорадо» не смог набрать очки в матче с «Аризоной», на счету Ничушкина заброшенная шайба

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» – «Аризона Койотис» завершился победой гостей со счетом 3:2.

У «Койотис» авторами заброшенных шайб стали Дерик Брассар (5-я минута), Джейкоб Чикран (16) и Юхан Ларссон (45).

Соперник ответил результативными бросками Валерия Ничушкина (30) и Андре Бураковски (35). Таким образом, российский форвард набрал свое восьмое очко в нынешнем сезоне – на счету 26-летнего игрока пять голов и три ассиста.

«Аризона» одержала вторую победу кряду и набрала 27 очков, расположившись на пятом месте в турнирной таблице Западного дивизиона. «Колорадо» идет на четвертой строчке с 28 очками.

11 марта команды проведут между собой еще одну встречу.