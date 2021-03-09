Александр Кожевников: В исполнении «Авангарда» и «Автомобилиста» видим простоватый, канадский хоккей

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников объяснил лидерство «Авангарда» в четвертьфинальной серии с «Автомобилистом» в плей-офф Восточной конференции.

Вчера, 8 марта, омский клуб одержал победу в овертайме со счетом 4:3 и увеличил свое преимущество в серии до двух побед – 3-1.

– Удивлен тем, что, несмотря на счет, серия получается равной и насыщенной. И у «Автомобилиста», и особенно у «Авангарда» качественные составы, много техничных игроков. Тем не менее видим в их исполнении простоватый, канадский хоккей, что идет от тренеров.

Почему «Авангард» оторвался в счете? Команда лучше готова функционально, плюс некоторые хоккеисты там не выпадают. Есть моменты и по судейству, – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.

Отметим, что следующая игра в серии между командами состоится 10 марта в Балашихе.