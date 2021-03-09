«Автомобилист» будет наказан за критику судейства на своем официальном сайте

КХЛ наложит дисциплинарные санкции на екатеринбургский «Автомобилист» за критику судейства четвертого матча серии плей-офф с омским «Авангардом».

«Данная публикация клуба нарушает регламент КХЛ, к «Автомобилисту» будут применены дисциплинарные санкции. Согласно установленной процедуре, клуб направил в судейско-экспертную комиссию моменты, которые будут рассмотрены в надлежащем порядке и по ним клуб получит оценку», - приводит сообщение пресс-службы КХЛ Sport24.ru

Напомним, что походу четвертого матча серии плей-офф четвертьфинала Восточной конференции «Автомобилист» вел со счетом 3:1. Но «Авангард» дважды реализовал численное преимущество и перевел встречу в овер-тайм, в котором победную шайбу забил нападающий омского клуба Илья Ковальчук.