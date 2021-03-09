«Ак Барс» в четвертый раз обыграл «Торпедо» и вышел в полуфинал Восточной конференции

В четвертом матче серии Кубка Гагарина нижегородское «Торпедо» на своем льду уступило «Ак Барсу» с результатом 1:4.

Казанский клуб выиграл серию 4-0 и пробился в полуфинал Восточной конференции. Для нижегородцев сезон окончен.

В начале второго периода «Ак Барс» добился перевеса 2:0. На 21-й минуте счет открыл Андрей Педан, а на 23-й минуте Найджел Доус реализовал в большинстве.

Далее «Торпедо» тоже воспользовалось численным перевесом, и на 28-й минуте Иван Чехович сократил отставание команды Дэвида Немировски, однако на 31-й Виктор Тихонов стал автором третьего гола «Ак Барса», а на 58-й Станислав Галиев забросил шайбу в пустые ворота.

Напомним, что в Казани команда Дмитрия Квартальнова одержала победы 2:1 в овертайме и 4:1 в основное время, а третий матч в Нижнем Новгороде выиграла со счетом 4:0.