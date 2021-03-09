«Спартак» уступил ЦСКА в четвертом матче серии плей-офф и вылетел из Кубка Гагарина

Номинальные хозяева открыли счет уже на третьей минуте - отличился Мартин Бакош. Во втором отрезке Антон Слепышев сравнял результат, реализовав численное большинство. В заключительной двадцатиминутке забытый на «пятаке» Брэндан Лайпсик забросил вторую шайбу в ворота «Спартака». За 20 секунд до сирены красно-белые заменившие вратаря на шестого полевого игрока, получили третий гол - пустые ворота расстрелял Иван Телегин.
КХЛ
1/4 финала Западной конференции. 4 матч.
«Спартак» (Москва) – ЦСКА – 1:3(1:0, 0:1, 0:2)
Голы: Бакош (Лехтеря), в большинстве, 2:30 – 1:0. Слепышев (Робинсон), 26:56 – 1:1. Лайпсик (Локтионов), 53:08 – 1:2. Телегин, 59:40 – 1:3.