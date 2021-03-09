«Локомотив» пробился в полуфинал Западной конференции, в четвертый раз обыграв «Йокерит»

В четвертой игре серии первого раунда Кубка Гагарина «Йокерит» вновь уступил «Локомотиву». Итоговый результат 1:4.

На десятой минуте защитник ярославской команды Алексей Марченко открыл счет, реализовав большинство. На 28-й финский клуб отыгрался стараниями Джонатана Пудаса, однако далее шайбы забрасывали только игроки железнодорожников.

На 32-й минуте Теему Пулккинен реализовал большинство, на 54-й отличился Андре Петерссон, а на 56-й Владимир Ткачев.

Стоит отметить, что в этой встрече три результативных передачи записал на свой счет Егор Коршков.

«Локомотив» выиграл серию 4-0 и пробился в полуфинал Западной конференции. Напомним, что из-за пандемии коронавируса «Йокерит» после консультаций с финским правительством и КХЛ принял решение проводить домашние матчи плей-офф на аренах соперников.